По всій країні прокотилася хвиля "замінувань": до поліції надійшло 1216 повідомлень

Сьогодні, 30 березня, з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування.

Про це повідомила Нацполіція.

Станом на 14:50 до підрозділів поліції надійшло 1216 повідомлень.

На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи, слідчо-оперативні групи. Тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.

Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася.

Правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога.

Нагадаємо, що в вересні минулого року за два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування".