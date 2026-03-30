По всій країні прокотилася хвиля "замінувань": до поліції надійшло 1216 повідомлень

Сьогодні, 30 березня, з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування.
Про це повідомила Нацполіція.
Станом на 14:50 до підрозділів поліції надійшло 1216 повідомлень.
На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи, слідчо-оперативні групи. Тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.
Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася.
Правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога.
Нагадаємо, що в вересні минулого року за два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування".
- Ще до початку повномасштабного вторгнення МВС повідомляло, що близько 70% повідомлень про нібито замінування надходили з ТОТ, Росії або Білорусі. А характер повідомлень і спосіб їх розповсюдження свідчить про цілеспрямовану роботу спецслужб РФ. Докладніше про це читайте в матеріалі Lb.ua "Псевдомінування – це терор проти українців, до якого причетні спецслужби РФ".