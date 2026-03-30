Росіяни атакували дроном Корабельний район Херсона

Російські окупанти з безпілотника Корабельний район Херсона. Поранень зазнала 66-річна цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 13:20 росіяни вчергове атакували з БпЛА Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні.
Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Упродовж доби російські війська обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області і вбили там людину. Ще троє осіб поранені.