Головне за ніч та ранок понеділка, 30 березня: майже 150 боєзіткнень, атаки дронів на Росію, протести проти Трампа

Нічна повітряна атака, 147 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, акції "No Kings", війна на Близькому Сході.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку фронту. Там наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.

Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу та пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 870 окупантів, по 4 танки та бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем та РСЗВ. Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ становлять близько 1 296 700 осіб.

У ніч на понеділок, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців балістичною ракетою “Іскандер-М” із окупованого Криму, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Ними била також із Криму і російських напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 90 запущених дронів були “шахедами”, повідомили Повітряні сили.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – повідомили захисники.

Уночі під удар вдруге за місяць потрапив завод "КуйбишевАзот" у Самарській області Росії, повідомляє OSINT-канал у Telegram Exilenova+.

Дрони атакували й інші російські регіони, додає ASTRA. У Таганрозі була кількагодинна атака. ППО намагалася збивати безпілотники, але, крім падіння уламків, є прямі влучання. Місцева влада повідомила про загиблого і 8 поранених, пошкодження є у приватному секторі, школі, 12 багатоповерхівках.

У Краснодарі внаслідок падіння уламків постраждали троє, повідомив регіональний оперативний штаб.

Російське міністерство оборони запевнило, що їхня ППО збила 102 дрони над Бєлгородською, Курською, Воронезькою, Ростовською, Волгоградською, Пензенською, Ульянівською, Самарською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом і над Чорним морем.

Головне управління розвідки міністерства оборони опублікувало список з 51 судна, що сприяють російській агресії.

На порталі War&Sanctions розділ “Морські судна” поповнився новими кораблями, які росіяни використовують для збагачення і продовження війни.

До оновлення увійшли нафтові танкери, що забезпечують морський експорт російської нафти й нафтопродуктів, а також вантажні судна, які співпрацюють з агресором і заходять у закриті порти на тимчасово окупованій території України – зокрема в Маріуполь і Керч.

ГУР закликає держави, що в рамках роботи Генасамблеї ООН підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, вжити заходів щодо упередження та недопущення випадків заходження морських суден під їх прапорами до закритих морських портів на тимчасово окупованій території України.

Правоохоронці в Лос-Анджелесі застосували сльозогінний газ та затримали десятки людей після мітингу «No Kings» – одного з тисяч протестів, що відбулися цими вихідними у США та Європі проти дій президента Дональда Трампа та війни з Іраном.

Коли сотні протестувальників оточили федеральний комплекс у центрі Лос-Анджелеса, деякі з них кидали в правоохоронців каміння, пляшки та уламки бетону, повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США.

За даними правоохоронців, серед затриманих були восьмеро неповнолітніх. Також затримали жінку, одягнену як Статуя Свободи – вона усміхалася і розмовляла з офіцером, який її супроводжував.

Ці затримання вирізнялися на тлі переважно мирних протестів. Організатори заявили, що було зареєстровано понад 3 100 акцій у всіх 50 штатах США.

Організатори оцінюють, що попередні хвилі протестів «No Kings» зібрали понад 5 мільйонів учасників у червні та 7 мільйонів у жовтні, а цього разу, за оцінками, на акції вийшли щонайменше 8 мільйонів людей.

