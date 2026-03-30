Уночі над Дніпропетровщиною знешкодили 18 безпілотників

Понад 10 разів ворог атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Над областю знешкодили 18 дронів.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Синельниківщині росіяни атакували Петропавлівську і Васильківську громади. Зайнялися багатоквартирний будинок, гараж та автівка.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Поцілили росіяни і по Зеленодольській громаді.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь і Мирівська громада.

До медиків звернулася ще одна жінка, постраждала через учорашню атаку на район. Їй надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.