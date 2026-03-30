"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
​Вчора російська армія втратила 870 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ становлять близько 1 296 700 осіб.

Українські захисники, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби російська армія втратила 870 солдатів, по 4 танки та бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем та РСЗВ. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб 
  • танків – 11 824 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 317 (+4) од.
  • артилерійських систем – 39 049 (+48) од.
  • РСЗВ – 1 708 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 86 160 (+183) од.
  • спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.

Дані уточнюються.

Читайте також
