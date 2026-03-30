​Вчора російська армія втратила 870 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби російська армія втратила 870 солдатів, по 4 танки та бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем та РСЗВ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ становлять близько 1 296 700 осіб.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies