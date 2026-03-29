Вчора, 28 березня, на Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія почесного поховання невпізнаних тіл військовослужбовців та поліцейських, які загинули внаслідок збройної агресії проти України.

Про це інформує Офіс президента.

Під час церемонії поховали п'ятьох невідомих захисників, які віддали свої життя за Батьківщину. Рішення щодо їхнього поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі ухвалили Полтавська, Київська, Харківська, Чернівецька та Рівненська обласні військові адміністрації.

На церемонії були керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, заступники очільника Офісу глави держави Ірина Верещук та Віктор Микита, представники міністерства оборони й начальники ОВА.

Станом на сьогодні на території НВМК здійснено 242 поховання, 172 з них – невідомих захисників України.