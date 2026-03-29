Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Горіть, як Усть-Луга
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв'язки з Москвою
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
На Національному військовому меморіальному кладовищі поховали п’ятьох невідомих захисників

Рішення щодо їхнього поховання ухвалили Полтавська, Київська, Харківська, Чернівецька та Рівненська обласні військові адміністрації.

Поховання невідомих захисників на НВМК
Фото: Офіс президента

Вчора, 28 березня, на Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія почесного поховання невпізнаних тіл військовослужбовців та поліцейських, які загинули внаслідок збройної агресії проти України.

Про це інформує Офіс президента. 

Під час церемонії поховали п'ятьох невідомих захисників, які віддали свої життя за Батьківщину. Рішення щодо їхнього поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі ухвалили Полтавська, Київська, Харківська, Чернівецька та Рівненська обласні військові адміністрації.

На церемонії були керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, заступники очільника Офісу глави держави Ірина Верещук та Віктор Микита, представники міністерства оборони й начальники ОВА.

Станом на сьогодні на території НВМК здійснено 242 поховання, 172 з них – невідомих захисників України.

﻿
