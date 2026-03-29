Росіяни вбили 75-річну жінку у Запорізькій області

Сьогодні, 29 березня, росіяни вбили однулюдину у Запорізькій області, і ще двох – поранили.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, ще дві - поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район", – йдеться у його повідомленні.

Росіяни ударили керованими авіабомбами по Зарічному. Зруйнований приватний будинок та нежитлова будівля, виникла пожежа. Загинула 75-річна жінка, поранений 72-річний чоловік.

У Біленькому ворожий дрон пошкодив приватний будинок. Поранений 77-річний чоловік.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.