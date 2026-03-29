За цей тиждень РФ застосувала проти України понад 3000 ударних БпЛА, 1450 КАБів та 40 ракет

Тільки за цей тиждень Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3000 ударних дронів, значна частина з яких – "шахеди". Понад 1450 КАБів та ще 40 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації.

По Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону Затоки. Проти нас балістика застосовується так само цинічно, як і проти партнерів", – наголошує Президент.

Глава держави додає, що дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Україна робить свій внесок у гарантування безпеки.

"Важливо, щоб світ не втрачав часу та можливостей. Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни. Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі", – додає глава держави.