На Київщині унаслідок атаки РФ є пошкодження у двох районах

Уночі РФ атакувала ударними безпілотниками Київську область, зафіксовані наслідки у Білоцерківському та Бориспільському районах.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Наше небо тримають сили ППО. Є збиті цілі. Лише цієї ночі захисники в межах проєкту "Чисте небо" перехопили майже три десятки ворожих дронів. А загалом за час роботи проєкту — вже майже 3000 уражених цілей. Щиро дякую нашим воїнам за захист. Бойова робота триває", — ідеться у повідомленні.

У Бориспільському районі унаслідок атаки пошкоджено господарську інфраструктуру одного з аграрних підприємств.

У Білоцерківському районі зафіксовано пошкодження виробничих приміщень підприємства, а також вибиті вікна у квартирі багатоповерхового будинку.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Повітряна тривога в регіоні тривала й надалі. Мешканців закликають залишатися в укриттях та дбати про власну безпеку.