Анастасія Шусть розповіла нам, чому інклюзивність – це не тільки про адаптовані приміщення, і про які сервіси сучасному бізнесу слід подбати, щоб обслуговування вважалось дійсно пристосованим до потреб клієнтів і нікого не дискримінувало.

Для багатьох українців безбар'єрність установи зводиться до наявності пандуса. Ширших знань про сучасні вимоги інклюзивності нашому суспільству поки бракує. Хоча якраз йому, вже досить насиченому ветеранами війни і орієнтованому на кращі європейські практики, час навчитися краще розуміти доступність, інклюзивність та рівні можливості для всіх.

Власне, і до тих 3 млн прив’язуватися не варто, впевнена Анастасія Шусть, менеджерка безбарʼєрних програм і комунікацій ПриватБанку. Маломобільним може стати кожен, зламавши руку чи ногу, перенісши інсульт чи просто з віком. Вагітні, батьки з дитячими візочками, пасажири з валізами – теж категорії, які подякують за доступні будівлі і середовище загалом. Що вже казати про ветеранів, які повертаються з війни часом з важкими і комбінованими травмами, серйозними проблемами із здоров’ям.

В Україні, за даними Мінсоцполітики, понад 3 млн людей з інвалідністю. За період повномасштабної війни їх кількість збільшилась на кількасот тисяч і щомісяця, на жаль, і далі росте. За оцінками демографів, усе населення країни наразі – близько 30 млн. І все, що нас оточує – магазини, лікарні, парки, поштові чи банківські відділення – мало би бути пристосоване до потреб маломобільних груп населення. Стати доступним простором.

Фото: ПриватБанк Анастасія Шусть, менеджерка безбарʼєрних програм і комунікацій ПриватБанку

Потрібні комплексні рішення та інновації

Мешканець Полтавщини Микола Васильчук вже вісім років користується кріслом колісним, відколи переніс ампутацію обох ніг. Зараз йому 70 і довелося перебратися з села до обласного центру – ближче до дітей і цивілізації. В селі ж – не те що аптеки чи лікаря, а й доріг до пуття нема, і як тільки грунтову дорогу розмочать осінні дощі, далі двору не виїдеш аж до квітня.

У Полтаві – вже краще: і тротуари (головне – знайти лазівки, щоб без бордюрів і перепадів висоти), й інфраструктура недалечко від дому. Микола Григорович і на шопінг сам їздить — на базар чи до супермаркета, і на пошту за посилками. Нову картку відкрити в банку — теж не проблема: скрізь пандуси вже є. Парадокс, але найбільше складнощів у чоловіка з низкою захворювань виникає, коли до лікарні потрапити треба: тут і сходи, і ліфт, непристосований до крісла колісного, і рентген-кабінет, як виявилось, геть неготовий до прийому маломобільних пацієнтів.

Загалом українські міста з часом стають дедалі доступнішими для людей з інвалідністю, визнає Анастасія Шусть. Щоправда, нерідко пандуси облаштовуються так незручно, що користуватися ними неможливо: такий крутий ухил, що не те що самостійно кріслом колісим не скористаєшся, а й валізу не затягнеш, абощо. Та в цілому бізнеси все ж почали змінюватися. Щоб створити у себе доступний простір, компанії та установи мають застосовувати елементи розумного пристосування, пояснює Анастасія Шусть. Це такі індивідуальні адаптаційні зміни (технічні, структурні, організаційні), продумані для забезпечення прав осіб з інвалідністю нарівні з іншими.

Фото: ПриватБанк Кнопка виклику персоналу та табличка шрифтом Брайля на вході у віддління

Адаптація простору забезпечується встановленням пандусів, підйомників, розширенням дверних отворів, обладнанням доступних санвузлів. В хід ідуть асистивні технології: пристрої для читання з екрана, адаптивні клавіатури, спеціальне програмне забезпечення. Важливі й організаційні зміни: гнучкий графік роботи, надання інформації в доступних форматах (великий шрифт, висока контрастність тексту), зменшення рівня шуму, адаптація робочого місця.

На прикладі роботи банку це виглядає так. Насамперед – пандуси або підйомники, якщо неможливо облаштувати вхід у цокольний рівень. Ширина дверей, висота порогу – відповідно до нових державних будівельних норм, які, до речі, також змінилися задля доступності будівель. У відділенні підвищеної доступності каса – з заниженою висотою стільниці, щоб клієнт міг бачити касира, ставити підпис тощо. І загалом меблі потрібні такої висоти, щоб людині на кріслі колісному було зручно користуватися. Для людей, для яких з дитинства рідна мова – жестова, потрібен консультант, що нею володіє. Для клієнтів з порушенням зору – мнемосхема (рельєфне зображення плану приміщення), щоб орієнтуватися в будівлі, і план, продубльований шрифтом Брайля.

Фото: Приватбанк Каса з заниженою висотою стільниці

Не припуститися помилок в облаштуванні простору допомагає зворотній зв’язок від клієнтів. Доводиться переглядати процеси і впроваджувати зміни, впроваджувати кращі практики. Наприклад, нещодавно ПриватБанк відкривав нове відділення в Луцьку з підйомником на вході. Протестувати пристрій запросили активіста, що знається на принципах доступності міського простору. «І він виявив, що на підйомнику не було спеціальної защіпки, яка б фіксувала крісло під час підйому і не давала б йому скотитися в процесі, – розповідає Анастасія Шусть. – Цей відгук допоміг нам переглянути підходи. Ми замінили підйомник на безпечніший».

Додатки – теж доступні кожному

Це – що стосується офлайн-відвідин банку. А існують ще й міжнародні стандарти доступності веб-контенту, які допомагають робити і цифрові канали спілкування доступними. Так, додаток, що відповідає цим міжнародним стандартам, повинен мати озвучену версію. Сучасні смартфони мають програми зчитування екрану. Таку програму можна завантажити і на комп’ютер. І коли користувач вмикає цю функцію, то весь контент на екрані озвучується. Буквально проговорюється, де яка кнопка, що дозволяє людині самостійно виконувати різні операції. І тут вже компанії мусять подбати, щоб їхні застосунки були розроблені так, щоб усі опції озвучувались коректно і послідовно.

«Наприклад, під кожною кнопкою має бути Alt-текст (короткий текстовий опис зображення в HTML-коді – Ред.). Бо якщо в застосунку кнопка Далі – то програма і зчитає: «далі», а коли просто кнопка, людина й почує тільки «кнопка» і не розумітиме, яка», – пояснює Анастасія Шусть.

І головна складність – додатки постійно потребують вдосконалення. Регулярно доводиться перевіряти, чи весь контент коректно озвучується, а для цього — просити людей з порушенням зору їх тестувати. Не варто робити покращення без залучення тих, для кого ці зміни, адже можна зробити ще гірше, маючи найкращі наміри.

«Люди можуть бути з порушеннями різних функцій і треба вивчати досвід різних користувачів. Людині без порушень, яка ніколи не користувалась такими програмами, може здаватися, що все озвучено чудово, а користувач може підказати, що з ними не так, яка хронологія озвучування зручніша тощо», – пояснює менеджерка ПриватБанку.

Саме так і сталося ще на старті впровадження озвучування застосунку. Звернулись до колеги, яка має порушення зору, і вона зауважила, що користуватись незручно – логіка озвучування така, що не відповідає логіці дій людини. Все рахували, змінили і наступні відгуки користувачів показали, що стало значно краще.

Додаток має «прислухатися» і до налаштувань гаджета. Якщо користувач має порушення зору і збільшує шрифт на смартфоні, то застосунок має автоматично підтягувати більший шрифт, не ламаючи при цьому власну структуру. Як це облаштувати – то вже завдання розробників.

«А ми проводимо незалежні аудити, щоб переконатися, що відбуваються позитивні зміни і зрозуміти, де ще потрібні вдосконалення», – пояснює Анастасія.

Стандарти регулюють і такі тонкощі, як інтенсивність зміни картинки на екрані. Якщо текст оновлюватиметься надто часто, це може спровокувати, наприклад, епілептичний напад.

Жестова мова – не тільки для живого спілкування. Нею користуються і в Приват24. Виявляється, що ті клієнти, для яких жерстова мова є рідною, простіше звернутися за консультацію зі свого смартфона.

«Люди з порушенням слуху, які з дитинства спілкуються нею, можуть не розуміти якісь банківські терміни, потребувати уточнень і їм комфортніше і правильніше отримувати послугу рідною мовою», – пояснює менеджерка. Тож в додатку досить знайти розділ Комунікації, натиснути опцію «консультація жестовою мовою» і чекати появи оператора, який нею володіє. Таким чином відбувається відеоконсультація замість звичної переписки у чаті.

Щоправда, декому зручніше отримувати послуги все ж у відділенні. У такому разі жестомовний оператор так само підключається по відео онлайн, але при цьому клієнт – поряд з працівниками відділення і з їхнього планшету підключається до консультації. «Втрьох — два банківські працівники і клієнт, швидко і конфіденційно розв’язують питання, не розтягуючи на довгі години і не залучаючи сторонніх осіб», – говорить Шусть.

Це покращення потягнуло за собою інше. Працівники відділень, побачивши потреби клієнтів, попросили операторів, які знають жестову мову, навчити і їх – спочатку базовим жестам, щоб вітатися-прощатися з клієнтами, а коли їх побільшало – то й додатковим фразам, щоб будувати хоч прості діалоги. У відділеннях провели спеціальні вебінари, навчили людей жестовій мові і водночас чим вона відрізняється від української тощо.

Фото: ПриватБанк Банкомати намагаються адаптувати під потреби маломобільних людей

Справжнім викликом залишається адаптування під потреби людей з інвалідністю банкоматів, зізнається Анастасія Шусть. Бо їх доводиться обирати з того, що пропонує ринок. Тож останнім часом почали закуповувати обладання, що поєднує в собі банкомати і термінали самообслуговування.

«В них екрани на досить низькому рівні, і людина на кріслі колісному може під’їхати збоку і бачитиме екран, зможе вводити дані, – розповідає наша експертка. – Але все одно це – неідеальний варіант, бо бувають певні порушення, які все одно унеможливлюють комфортність користування пристроєм».

Так, якщо у людини спинальна травма чи порушення дрібної моторики рук, неможливо швидко й зручно дотягнутися й забрати готівку тощо. Тож фінансові установи ще у пошуку оптимального рішення. «Альтернатива – відділення підвищеної доступності, де є понижена каса», – каже менеджерка ПриватБанку.

В аптеку зайдеш, в кав’ярню – навряд

Анастасія Шусть як фахівчиня у сфері безбар’єрності позитивні зміни навколо завжди помічає. Вони найбільш помітні, каже, у гравців великого бізнесу. Так, доступними здебільшого стали вже супермаркети та аптеки, поштові відділення, а от в ресторанах та кав’ярнях про безбар’єрність рідше думають. Наприклад, про зависокі пороги на вході – дрібниці, що можуть виявитись для когось серйозною перешкодою.

Фото: Приватбанк Великий бізнес частіше думає про безбарʼєрність

Водночас не втрачає час дарма спільнота компаній «Бізнес без барʼєрів», об'єднаних навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської. «Щомісяця ми ділимося між собою новими досягненнями і це дуже надихає, – розповідає Анастасія Шусть. – А от суспільству загалом ще треба багато працювати над собою, щоб навчитись говорити і взаємодіяти з людьми з інвалідністю коректно і дітей цьому вчити».

В усвідомленні проблеми дуже допомагає імерсивний досвід (забезпечує ефект повного або часткового занурення у штучно створену реальність). Це коли в банку проводять, наприклад, інформаційну кампанію для працівників “Місяць безбар’єрності”: привозять милиці, крісла колісні і пропонують спробувати скористатися ними. Або зав’язати очі, взяти беруші і спробувати виконати якусь просту операцію.

Фото: ПриватБанк Тримач для тростин і милиць у відділення

«У людей буквально переверталося сприйняття. Коли відчув хоч раз на собі, як це – не бачити, не чути чи не могти без сторонньої допомоги пересуватися, ніколи вже не будеш мислити, як раніше», – ділиться досвідом фахівчиня банку.

«Крок за кроком навчаємо, як правильно говорити, поводитися. Залучаємо експертів у темі безбар’єрності», – пояснює менеджерка.

Так з’являються ініціативи знизу, що покращують сервіси. Так, співробітниці, що опановували жестову мову, згодом так занурилися в тематику, що підняли важливе питання: люди з порушенням слуху мають бар’єри при працевлаштуванні, бо в організаціях просто не створені умови. Тому перебудували процес рекрутингу та онбордингу, наприклад, всі презентації, відео продублювали субтитрами і жестовою мовою. «Зараз у нас працюють восьмеро людей з порушенням слуху і все вдається, всі задоволені, – розповідає Анастасія. – Так одна хороша ініціатива вивела до іншої».