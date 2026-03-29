Росіяни вбили та поранили сімох цивільних на Сумщині

Внаслідок російських обстрілів за минулу добуна Сумщині є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Також є пошкодження інфраструктури.

Про це інформує Сумська ОВА.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ворожого артобстрілу загинула 20-річна жінка. Поранено 6-річну дівчинку, також травмовані 43-річна жінка і 38-річний чоловік. У цій же громаді загинув 75-річний чоловік. Ворожий дрон здетонував у момент, коли він підійшов до нього на дорозі. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в мотоцикл травмовані чоловіки 40 та 46 років.

У Конотопській громаді через удар БпЛА постраждав 76-річний чоловік (гостра реакція на стрес).

"Протягом доби, з ранку 28 березня до ранку 29 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 37 населених пунктах у 21 територіальній громаді області", – зазначають в ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Загалом під ударами ворога були населені пункти 20 громад області.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби, ракети по території Сумщини.

У Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, офісне приміщення, господарське приміщення та автомобіль.

У Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

У Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі.

В Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі та нежитлові споруди.

У Комишанській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

У Великописарівській громаді пошкоджено транспортний засіб – мотоцикл.

У Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 2 людей.