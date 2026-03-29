Російська армія атакувала ударними дронами громади Миколаївської області. Унаслідок атаки РФ та падіння уламків ворожого дрона постраждали 10 цивільних, 8 з них – діти.
Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей – дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.
Усіх постраждалих госпіталізували.
"На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості", – каже начальник ОВА.
Також пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.
У Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає.
Крім того, учора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. Постраждалих немає.