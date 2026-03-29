Уламки ворожого дрона впали на території громадського місця відпочинку у Воскресенській громаді.

Російська армія атакувала ударними дронами громади Миколаївської області. Унаслідок атаки РФ та падіння уламків ворожого дрона постраждали 10 цивільних, 8 з них – діти.

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей – дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.

Усіх постраждалих госпіталізували.

"На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості", – каже начальник ОВА.

Також пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

У Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає.

Крім того, учора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. Постраждалих немає.