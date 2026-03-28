Федоров зазначив, що відомство відкрите до спільної розробки, пілотування і впровадження AI-рішень з українськими та міжнародними компаніями.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про призначення керівників Defense AI Center «A1», який має прискорити впровадження штучного інтелекту у військовій сфері та скоротити шлях від бойового досвіду до технологічних рішень.

Центр поєднує розробку, дослідження і впровадження AI-рішень. Основний фокус — створення інструментів, що дають практичну перевагу на полі бою. Ключовим напрямом є робота з даними: їх стандартизація, захист і використання для аналізу та прогнозування в бойових умовах.

Паралельно розвиваються симуляційні середовища для тестування рішень, AI-інфраструктура для швидкого розгортання систем і інструменти, які можна одразу інтегрувати у військові підрозділи.

Керівниками центру призначені Данило Цьвок (CEO) та Дмитро Овчаренко (CTO), які раніше працювали над державними AI-проєктами у Мінцифри.

Проєкт реалізується за підтримки уряду Великої Британії, також планується розширення співпраці з міжнародними партнерами та приватним сектором.