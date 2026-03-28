Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв'язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Горіть, як Усть-Луга
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 143

На Покровському напрямку окупанти 46 разів намагалися потіснити українських бійців із займаних позицій.

Окремий батальйон Вовки Да Вінчі
Фото: facebook/Окремий батальйон Вовки Да Вінчі

Станом на 16:00 28 березня кількість атак росіян становить 143.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Сумщині через російські обстріли постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Уланове, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Козаче, Журавка, Атинське, Товстодубове, Лужки, Нескучне, Вільна Слобода, Малушине, Яструбщина, Шалигине, Вовківка, Стара Гута, Очкине; Зоря – у Чернігівській області. Також противник завдав авіаударів по Бубликовому та Вільній Слободі.

На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

На ПівденноСлобожанському ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському противник шість разів проводив штурмові дії в районах Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Дробишеве. 

На Слов’янському окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Рай–Олександрівки. 

На Краматорському росіяни тричі намагалися йти вперед у бік Никифорівки, Кучерового Яру та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Клебан–Бик, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Бересток, Яблунівка, Новопавлівка.

На Покровському окупанти 46 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Дачне, Філія. 

На Олександрівському ворог 16 разів атакував у бік Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограда, Андріївки–Клевцового, Січневого, Соснівки, Вербового та Злагоди. Три ворожі штурми продовжуються.На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйполя, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпілського, Мирного. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське.

На Оріхівському ворог завдавав авіаудару в районі Комишувахи та проводить десять штурмових дій у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському окупанти двічі намагалися атакувати в районі Антонівського мосту.

