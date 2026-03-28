Зеленський: Росія повинна припинити бити по нашій енергетиці, тоді ми не будемо їй відповідати

Росія повинна припинити бити по нашій енергетиці, тоді ми не будемо їй відповідати. Удар ЗСУ по по нафтовому терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії стало відповіддю на удари окупантів по українській енергетиці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA. Зеленський зараз перебуває в Катарі.

Зокрема, у відповідь на запитання “Як ви оцінюєте результати останніх ударів по російській нафтовій інфраструктурі? На скільки було зменшено їхні експортні потужності і чому українські удари стали більш ефективні останній час, якщо вони такі стали?”, Зеленський сказав: “Більш ефективні далекобійні дрони. Технічно допрацьовуються всі вони, дрони і дрони-ракети. При масовому застосуванні. Всі розуміють, що це було застосування не ракет-партнерів, тому що ми розуміємо скільки кілометрів до Ленінградської області”.

За словами президента, “ми відповіли на удар по нашій енергетиці, ми відповіли сильним ударом, зменшили можливості Усть-Луга (25 березня стало відомо, що два найбільші російські термінали Усть-Луга та Приморськ тимчасово припинили відвантаження нафти та нафтопродуктів через масовані атаки українських безпілотників, – ред). Ми їх зменшили десь, доповідь була – 40% їх можливостей залишилось в цьому об'єкті після кількох відповідних операційних дій”.

При цьому Зеленський додав: “Але хочу вам сказати: ми багато разів і пропонували, і пропонуємо. І коли після тієї чи іншої атаки до нас звертаються партнери за деталями, ми завжди піднімаємо питання припинення вогню. Наша пропозиція, – і це вигідно для всіх, на мій погляд, – перейти до дипломатії. Тому Росія повинна припинити бити по нашій енергетиці, ми тоді не будемо їй відповідати”.