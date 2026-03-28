Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Зеленський спростував інформацію про тиск США щодо відступу ЗСУ з Донбасу як умову безпекових гарантій

Президент зауважив, що ситуація у переговорному процесі є очевидною.

Зеленський проводить розмову з Віткоффом та Кушнером, 14 лютого 2026
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що Сполучені Штати чинять тиск на Україну, вимагаючи відступу з територій Донбасу як умову для надання безпекових гарантій. 

Про це Зеленський заявив під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA.

“Просто може сприйнялось це так, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили і тільки тоді дадуть гарантії безпеки. Я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав ні публічно, ні по-іншому”, – наголосив він.

Зеленський зауважив, що ситуація у переговорному процесі є очевидною.

“Розумним людям не треба повторювати. Всі бачать, хто в цій ситуації агресор, всі бачать, хто в цій ситуації тисне, всі бачать, на кого в цій ситуації і хто тисне. Про це не обов'язково говорити вголос”, – додав він.Президент знову заявив, що Київ зможе отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів лише після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни

“Можна по-різному ставитись до цього, але всі сигнали, які були упродовж всього перемовного процесу, говорять про те – і це не тільки мій аналіз, а це звучить абсолютно прямо, – що ми зможемо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки не до ceasefire, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни”, – заявив він.

Зеленський також додав, що вимоги Росії щодо повного контролю над Донецькою та Луганською областями не змінилися з початку вторгнення. Український лідер зазначив, що зараз потрібно не здаватися, продовжувати діалог, мати свою позицію і відповідати на всі удари та заяви РФ.

  • Раніше інформаію про те, що Сполучені Штати нібито поставили умову виведення українських військ із Донбасу для отримання гарантій безпеки з боку Вашингтона спростував держсекретар США Марко Рубіо. Він сказав, що це брехня, і йому прикро, що Зеленський це сказав, бо "він знає, що це неправда". За його словами, українській стороні чітко пояснили, що гарантії безпеки набудуть чинності лише після завершення війни.
﻿
