Вночі та вранці росіяни били дронами по трьох виробничих підприємствах

Росіяни третю добу поспіль атакують газовидобувні активи Групи "Нафтогаз" в Полтавській області, внаслідок чого загинув оператор технологічних установок Роман Чмихун.

Про це повідомляє голова правління компанії "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Уже третю добу поспіль росіяни масовано атакують газовидобувні активи Нафтогазу на Полтавщині.Вночі та вранці били дронами по трьох виробничих підприємствах", – ідеться у повідомленні.

Під час однієї з атак росіяни вбили працівника 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок.

"Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу. Це вже друга болюча втрата для нас лише цього тижня. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу атакованого обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків", – додає Корецький.