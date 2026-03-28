Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок атаки РФ по об'єкту Нафтогазу на Полтавщині загинула людина

Вночі та вранці росіяни били дронами по трьох виробничих підприємствах

Унаслідок атаки РФ по об'єкту Нафтогазу на Полтавщині загинула людина
Фото: Сергій Корецький

Росіяни третю добу поспіль атакують газовидобувні активи Групи "Нафтогаз" в Полтавській області, внаслідок чого загинув оператор технологічних установок Роман Чмихун.

Про це повідомляє голова правління компанії "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Уже третю добу поспіль росіяни масовано атакують газовидобувні активи Нафтогазу на Полтавщині.Вночі та вранці били дронами по трьох виробничих підприємствах", – ідеться у повідомленні.

Під час однієї з атак росіяни вбили працівника 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок.

"Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу. Це вже друга болюча втрата для нас лише цього тижня. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу атакованого обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків", – додає Корецький.

Читайте також
