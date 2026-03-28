Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

7 корпус: у центрі Гришиного на Донеччині тривають стрілецькі бої

Одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації ведуться штурмові дії.

Гришине
Фото: скріншот з відео 7 Корпусу ДШВ

Росіяни активізували штурмові дії на Покровському напрямку. У Гришиному наразі тривають стрілецькі бої. 

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Штурмові дії ведуться одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп", – зазначають військові.

Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, росіяни намагаються діяти так званими "малими клешнями" та просуватися флангами.  

Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ відбивають атаки на Гришине. У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої. Українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища. 

Одночасно ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине.

На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.

На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ знищують та зупиняють противника у тісній координації з 1 корпусом НГУ "Азов".

Ворог збільшив застосування КАБів та ударних БпЛА у всій Покровській агломерації. Також окупанти використовують несприятливі погодні умови останніх днів для прикриття переміщень і накопичення сил.

"Попри спроби ворога накопичити артилерію, зусилля Сил оборони спрямовані на послаблення вогневих можливостей противника. Зокрема, за останні два дні 147-ма окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили та пошкодили чотири ворожі гармати у районі Покровська та Мирнограда", – додають у Корпусі.

  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення, з них на Покровському напрямку - 36 ворожих штурмів зупинили ЗСУ в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies