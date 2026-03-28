7 корпус: у центрі Гришиного на Донеччині тривають стрілецькі бої

Одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації ведуться штурмові дії.

Росіяни активізували штурмові дії на Покровському напрямку. У Гришиному наразі тривають стрілецькі бої.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Штурмові дії ведуться одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп", – зазначають військові.

Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, росіяни намагаються діяти так званими "малими клешнями" та просуватися флангами.

Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ відбивають атаки на Гришине. У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої. Українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища.

Одночасно ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине.

На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.

На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ знищують та зупиняють противника у тісній координації з 1 корпусом НГУ "Азов".

Ворог збільшив застосування КАБів та ударних БпЛА у всій Покровській агломерації. Також окупанти використовують несприятливі погодні умови останніх днів для прикриття переміщень і накопичення сил.

"Попри спроби ворога накопичити артилерію, зусилля Сил оборони спрямовані на послаблення вогневих можливостей противника. Зокрема, за останні два дні 147-ма окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили та пошкодили чотири ворожі гармати у районі Покровська та Мирнограда", – додають у Корпусі.