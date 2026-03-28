Уночі 28 березня російські війська атакували Полтавський район. Є загибла людина.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"Протягом ночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. Зафіксовано влучання у житловий будинок та у промислові обʼєкти у Полтавському районі. На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні.
- Росіяни атакували пологовий будинок в Одесі. Також зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру.
- Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та автомобілі. Загинула одна особа, ще 11 людей, серед яких дитина, травмовані.