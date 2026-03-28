Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Горіть, як Усть-Луга
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Суспільство / Війна

Через російські обстріли на Сумщині постраждали цивільні, пошкоджена інфраструктура

Є руйнування адмінбудівель та підприємств.

Фото: поліція Сумської області

За минулу добу армія РФ завдала 44 удари по території Сумської області. Унаслідок обстрілів  поранені двоє людей.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Під російськими обстрілами опинилися населені пункти Сумського, Шосткинського, Конотопського, Охтирського та Роменського районів.

Унаслідок атак у Шосткинському районі поранено двох цивільних осіб: 58-річну жінку та 56-річного чоловіка. 

В інших районах області під ворожими об стрілами опинились об’єкти цивільної інфраструктури: приватні житлові будинки, господарські споруди, транспортні засоби, а також об’єкти енергетичної, газової та промислової інфраструктури.

Зафіксовано руйнування адміністративних будівель, підприємств та об’єктів життєзабезпечення.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнних злочинів рф.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies