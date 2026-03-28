Через російські обстріли на Сумщині постраждали цивільні, пошкоджена інфраструктура

За минулу добу армія РФ завдала 44 удари по території Сумської області. Унаслідок обстрілів поранені двоє людей.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Під російськими обстрілами опинилися населені пункти Сумського, Шосткинського, Конотопського, Охтирського та Роменського районів.

Фото: поліція Сумської області

Унаслідок атак у Шосткинському районі поранено двох цивільних осіб: 58-річну жінку та 56-річного чоловіка.

В інших районах області під ворожими об стрілами опинились об’єкти цивільної інфраструктури: приватні житлові будинки, господарські споруди, транспортні засоби, а також об’єкти енергетичної, газової та промислової інфраструктури.

Зафіксовано руйнування адміністративних будівель, підприємств та об’єктів життєзабезпечення.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнних злочинів рф.