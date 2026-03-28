Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Кривий Ріг: є жертви, пошкоджене промислове підприємство

Також окупанти атакували Нікопольщину та Синельниківщину.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Уранці 28 березня російські окупанти атакували промислове підприємство у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинули люди, є поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

"Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг.  Є пошкодження на промисловому підприємстві. Там зайнялися пожежі. Співчуття родинам загиблих", – зазначив він.

За уточненою інформацією, під час ранкової атаки на Кривий Ріг загинув 28-річний чоловік. Дістав поранень чоловік 50 років. Він на амбулаторному лікуванні.

Загалом ворог понад 30 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки і господарські споруди. 

На Синельниківщині під ударом були Покровська та Васильківська громади. Пошкоджені інфраструктура і приватні будинки. 

На Криворіжжі росіяни поцілили також по Лозуватській і Зеленодольській громадах. Виникли пожежі. Понівечені інфраструктура та будинок на території бази відпочинку. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies