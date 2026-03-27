На вихідних в Україні прогріється до +18°, в більшості областей очікується невеликий дощ

З 30 березня в Україні очікуються похолодання.

На вихідних в Україні очікується тепла погода, у більшості областей прогнозують невеликі дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

28-29 березня буде тепло, місцями до +18°, а вже 30 березня очікується похолодання у більшості областей, окрім півдня.

28 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці та вдень невеликий дощ.На сході та південному сході країни вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 13-18°, в Карпатах 4-9° тепла.

На Київщині та в Києві без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.