На Миколаївщині поліцейські вибухотехніки знищили ворожий безпілотник, який упав посеред поля.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Жителі однієї із громад повідомили операторам спецлінії 102, що посеред поля лежить баражуючий боєприпас. До прибуття вибухотехніків поліцейські Баштанського райвіддділу обмежили небезпечну ділянку", – ідеться у повідомленні.

Оглянувши небезпечну знахідку, фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції дійшли висновку, що мають справу з ударним дроном-камікадзе, у якого під час падіння не відбулася детонація бойової частини.

Ворожий БпЛА відноситься до першого класу небезпеки та містить в собі до 50 кг вибухової речовини.

Вибухотехніки поліції знищили ворожу зброю методом контрольованого підриву на місці падіння.