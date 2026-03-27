У Дніпрі власниці собаки повідомили про підозру: через напад тварини дитина втратила ногу

Отримала підозру жителька Дніпра, собака якої покусав дитину.

Як повідомила прокуратура Дніпропетровщини, інцидент стався 4 березня: тварина напала на 13-річну дівчинку, яка поверталася зі школи. Внаслідок отриманих травм дитину госпіталізували, проте лікарі були змушені ампутувати їй ногу.

Слідство встановило, що власниця тварини не забезпечила належних умов утримання тварини. Як з'ясували правоохоронці, собака й раніше неодноразово залишав подвір’я, і це створювало постійну загрозу для оточуючих.