​Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулися 66 боїв

По 22 штурми відбулися на Покровському і Костянтинівському напрямках.

Станом на 16:00 27 березня кількість атак росіян становить 66.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Сумській області зазнали ударів населені пункти Кореньок, Бачівськ, Товстодубове, Рижівка, Волфине, Дорошівка, Гірки, Рогізне, Соснівка, Винторівка, Студенок, Есмань. У Чернігівській області під обстріл потрапили Михальчина Слобода, Зоря.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках тривають два боєзіткнення. Сьогодні ворог здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, п’ять з яких - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському ворог здійснив чотири штурми позицій наших військ в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському від початку доби росіяни шість разів атакували позиції в напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього. Один бій триває.

На Слов’янському противник двічі атакував в напрямку Рай-Олександрівки. Один бій ще триває.

На Краматорському ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському загарбники здійснили 22 наступальні дії в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Сили оборони з початку доби відбивали 22 штурми росіян на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка. Чотири боєзіткнення ще не завершені.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаударів зазнали Покровське та Левадне.

На Гуляйпільському відбулися чотири атаки у бік населених пунктів Староукраїнка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного. Ворог завдав авіаудару у районі Цвіткового.

На Оріхівському активних наступальних дій противника не зафіксували. Ворог завдав авіаударів по Оріхову та Преображенці.

На Придніпровському окупанти наступальних дій не проводили.