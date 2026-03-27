ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували з дрона цивільного у Новорайську на Херсонщині

Ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного, який пересувався на скутері.

Фото: nikvesti.com

У селищі Новорайськ на Херсонщині російські окупанти атакували місцевого мешканця, який пересувався на скутері.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 10:00 росіяни атакували з БпЛА чоловіка у селищі Новорайськ. Окупанти вдарили FPV-дроном по 35-річному місцевому жителю, який їхав на скутері. Він дістав уламкові поранення, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

﻿
