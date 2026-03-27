У ЦПД спростовують фейк про начебто «розстріл пенсіонера та підпал будинку» бійцями ЗСУ у Родинському

У Центрі протидії дезінформації спростовують фейк про начебто «розстріл пенсіонера та підпал будинку» бійцями ЗСУ у Родинському на Донеччині. Російська пропаганда продовжує спроби дискредитації ЗСУ.

"Російські телеграм-канали поширюють інформацію про нібито жорстоке поводження українських військових із місцевим жителем у Родинському на Донеччині. Вони стверджують, що «бійці ЗСУ розстріляли дідуся, а потім підпалили будинок, у якому згоріла його дружина», – ідеться у повідомленні.

Центр наголошує, що ця інформація є черговим фейком. Жодних незалежних підтверджень цієї історії немає. Всі твердження походять лише від анонімного «місцевого жителя» у проросійських медіа.

За даними ЦПД, поширення таких фейків є типовою тактикою російської пропаганди. Мета — створити емоційні історії про «звірства ЗСУ», формувати негативний образ українських військових серед мешканців прифронтових територій, виправдати агресію російських військ та підірвати міжнародну репутацію України.