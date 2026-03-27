На Сумщині чоловік підірвався на російській міні

У Середино-Будській громаді Шосткинського району цивільний чоловік підірвався на російській міні.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Постраждалого госпіталізували з пораненням нижньої кінцівки у стані середньої тяжкості, але загрози життю немає.
Медики надають необхідну допомогу.
"Це не поодинокий випадок. Вибухонебезпечні предмети залишаються реальною загрозою для людей – і в прикордонні, і в громадах області", – зазначає Григоров.
З початку цього року зафіксовано 8 випадків підривів цивільних: 2 людини загинули, 8 отримали поранення, серед них – 1 дитина.
- У селі Пристін Куп’янського району місцевий мешканець підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.