На Сумщині чоловік підірвався на російській міні

З початку року від російських мін загинули двоє цивільних, восьмеро поранені.

У Середино-Будській громаді Шосткинського району цивільний чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Постраждалого госпіталізували з пораненням нижньої кінцівки у стані середньої тяжкості, але загрози життю немає.

Медики надають необхідну допомогу.

"Це не поодинокий випадок. Вибухонебезпечні предмети залишаються реальною загрозою для людей – і в прикордонні, і в громадах області", – зазначає Григоров.

З початку цього року зафіксовано 8 випадків підривів цивільних: 2 людини загинули, 8 отримали поранення, серед них – 1 дитина.