Росіяни дроном атакували Кушугум на Запоріжжі. Поранені дві жінки

Сьогодні, 27 березня, російська армія атакувала Запорізьку область і поранила там двох жінок. Окупанти поцілили дроном біля зупинки.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

"Дві жінки поранені - ворог поцілив неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі. росіяни атакували Кушугум безпілотником. Вибух стався неподалік зупинки громадського транспорту", – розповів він.

Поранення отримали дві жінки віком 72 і 52 років. Їм надають усю необхідну допомогу.