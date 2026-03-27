Росіяни дроном атакували Кушугум на Запоріжжі. Поранені дві жінки

Сьогодні, 27 березня, російська армія атакувала Запорізьку область і поранила там двох жінок. Окупанти поцілили дроном біля зупинки.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.
"Дві жінки поранені - ворог поцілив неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі. росіяни атакували Кушугум безпілотником. Вибух стався неподалік зупинки громадського транспорту", – розповів він.
Поранення отримали дві жінки віком 72 і 52 років. Їм надають усю необхідну допомогу.
