Росіяни атакували ударним дроном дитячу лікарню у Херсоні

Вчора унаслідок обстрілів Херсону загинула жінка, яка працювала на тепловій електростанції .

Вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку для знищення на спецмайданчику. Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин, вчинений армією країни-агресора.

Ворожий безпілотник влетів у одне із вікон і не вибухнув. Минулося без постраждалих.

У Херсоні російські війська атакували ударним безпілотником дитячу лікарню, повідомили у Національній поліції.

