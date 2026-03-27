Росіяни атакували ударним дроном дитячу лікарню у Херсоні

У Херсоні російські війська атакували ударним безпілотником дитячу лікарню, повідомили у Національній поліції.
Дроном типу “Молнія” ворог атакував дитячу лікарню в Дніпровському районі міста.
Ворожий безпілотник влетів у одне із вікон і не вибухнув. Минулося без постраждалих.
Вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку для знищення на спецмайданчику. Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин, вчинений армією країни-агресора.
Вчора унаслідок обстрілів Херсону загинула жінка, яка працювала на тепловій електростанції.