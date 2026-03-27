Госпіталізували ще одну постраждалу внаслідок вчорашнього удару по Дніпру

Ще одному чоловіку знадобилася допомога медиків після удару по Дніпру, якого росіяни завдали вчора.
Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.
78-річного пораненого мешканця міста госпіталізували.
У лікарні залишається й постраждала 90-річна жінка.
Стан обох – середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуються амбулаторно.
Окрім того, досі у медзакладі й подружжя, поранене під час російської атаки на місто 24 березня. Зараз стан чоловіка та жінки – середньої тяжкості.
- Вчора росіяни поцілили по чотириповерхівці, унаслідок обстрілу бути також пошкоджені житлові будинки та гімназія.