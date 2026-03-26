Сьогодні, 26 березня, росіяни поцілили по Дніпру і пошкодили там будинок. Пʼятеро людей дістали поранень.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки російської атаки у Дніпрі

"Ворог атакує Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Попередньо, є постраждалі", – розповів він.

Оновлення. Пізніше Ганжа написав, що пʼятеро людей дістали поранень через атаку росіян. Зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку.

Раніше Ганжа написав, що звуки вибухів, які чули у Дніпрі, – робота нашої ППО.