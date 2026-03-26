Для створення формальних підстав організували фіктивний виклик швидкої допомоги, після чого видавали документ із завідомо неправдивим попереднім діагнозом.

В Одесі анестезіолога та фельдшера підозрюють в організації схем для ухилянтів

В Одесі повідомлено про підозру двом медичним працівникам – членам експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про лікаря-анестезіолога одного з пологових будинків та головного фельдшера комунального медзакладу.

За даними слідства, лікар організував схему оформлення ІІІ групи інвалідності та відстрочки від мобілізації за $12 000. Він обіцяв вплинути на рішення посадовців медичних установ і одного з районних ТЦК та СП в Одесі.

Для створення формальних підстав організували фіктивний виклик швидкої допомоги, після чого спільник видав документ із завідомо неправдивим попереднім діагнозом.

Обох підозрюваних затримали у березні 2026 року в порядку ст. 615 КПК України.

Під час 15 обшуків вилучено понад $50 000, 1 100 євро та 38 000 грн готівки, мобільні телефони, документацію, чорнові записи, а також автомобілі BMW i4 2024 року випуску та Tesla Model 3 2019 року випуску.

Організатору схеми суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 5 млн грн. Питання щодо іншого підозрюваного вирішується.

Триває також встановлення інших причетних осіб і додаткових епізодів незаконної діяльності.