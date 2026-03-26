Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Військового капелана підозрюють в переправленні чоловіків закордон

"Клієнтів" ховали серед особистих речей та маскувальних сіток.

Фото: Офіс Генпрокурора

На Київщині військового капелана підозрюють в переправленні чоловіків закордон.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Серед підозрюваних - 67-річний та 27-річний жителі Київської області. Обидва є членами однієї з релігійних громад в Україні, старший із них - військовий капелан.

За даними слідства, організатором схеми був 67-річний підозрюваний. Чоловіків забирали з Київщини, доставляли до Чернівецької області, а далі готували до незаконного перетину кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Щоб не привертати увагу, організатор особисто перевозив «клієнтів» у мікроавтобусі, ховаючи їх серед речей і маскувальних сіток.

Вартість такого «маршруту» становила 8 750 євро з людини

"19 березня правоохоронці зупинили транспортний засіб. У ньому перебували організатор та троє чоловіків призовного віку, яких, за даними слідства, готували до незаконного переправлення через державний кордон", - повідомили в прокуратурі. 

За один рейс учасники схеми "заробили" понад 26 тисяч євро.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі понад 700 тис. грн та понад 600 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

  На Київщині чоловіка підозрюють у організації схеми втечі військового за кордон. Вартість такої «послуги» становила 9000 доларів. 
﻿
