Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Ексдепутата з Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за причетність до депортації українців до РФ

Під час окупації Куп'янська засуджений перейшов на бік ворога.

Фото: Офіс генпрокурора

Депутата Куп’янської райради визнанили винним у колабораційній діяльності та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Йому призначено 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори довели, що влітку 2022 року під час тимчасової окупації міста Куп’янськ засуджений добровільно перейшов на бік ворога. Використовуючи власний бізнес із пасажирських перевезень, він забезпечував логістику для реалізації планів окупаційної адміністрації рф.

За погодженням із представниками рф він визначав маршрути через закритий пункт пропуску "Довжанський", надав чотири автобуси та водіїв, організувавши вивезення 214 громадян України, більшість із яких – діти, до Краснодарського краю рф.

Слідство встановило, що ці дії були частиною спланованої інформаційної кампанії ворога, спрямованої на створення ілюзії "турботи" про українців.

Оскільки засуджений перебуває на території РФ, строк відбування покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

