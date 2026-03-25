Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по лікарні на Куп'янщині, є постраждалі

Ворог атакував село Шевченкове. Там виникли пожежі та руйнування.

Росіяни вдарили по лікарні на Куп'янщині, є постраждалі
наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС Харківської області

Унаслідок російських ударів по медзакладу у селі Шевченкове Куп'янського району Харківщини виникла пожежа, є постраждалі серед цивільних.

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

25 березня опівдні ворог завдав серії ударів по лікарні у селищі Шевченкове Куп’янського району. Унаслідок атаки виникло часткове руйнування будівлі та пожежа площею 50 м кв. 

Відомо про трьох постраждалих. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies