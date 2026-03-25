Унаслідок російських ударів по медзакладу у селі Шевченкове Куп'янського району Харківщини виникла пожежа, є постраждалі серед цивільних.
Про це інформує ДСНС у Харківській області.
25 березня опівдні ворог завдав серії ударів по лікарні у селищі Шевченкове Куп’янського району. Унаслідок атаки виникло часткове руйнування будівлі та пожежа площею 50 м кв.
Відомо про трьох постраждалих.
- Вранці 25 березня російська армія атакувала Холодногірський і Новобаварський райони Харкова. Також вона атакувала дроном цивільне авто в Золочівській громаді, внаслідок чого загинув чоловік.