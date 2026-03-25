Студенти та школярі отримають навички захисту країни у професійних інструкторів

Вогневі вправи відпрацьовуватимуться на сучасних інтерактивних тренажерах.

Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. “За” проголосували 263 депутата.  

Він передбачає створення спеціальних центрів підготовки та запровадження нових предметів у школах.  

Вогневі вправи відпрацьовуватимуться на полігонах ЗСУ та на сучасних інтерактивних тренажерах.

У дописі в Facebook міністерства освіти і науки додали, що студенти і школярі отримуватимуть такі практичні знання:

  • розуміння безпекових викликів
  • дії в кризових ситуаціях
  • збереження життя та здоров’я
  • основи домедичної допомоги.

“Вивчення дисципліни не передбачає складання Військової присяги, проходження медогляду, перебування на полігонах сил оборони або набуття статусу військовозобов’язаного”, – підкреслили в міністерстві.

МОН спільно з Міноборони розробить типову освітню програму та навчально-методичні матеріали, щоб університети і коледжі могли викладати дисципліну з чітким практичним змістом.

Метою є отримання знань й навичок, які допоможуть діяти впевнено та відповідально в умовах сучасних безпекових викликів.


