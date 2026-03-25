На Буковині апеляційний суд залишив без змін вирок колишній поліцейській, яка спричинила смертельну ДТП

Прокурори довели, що жінка свідомо керувала авто у нетверезому стані та усвідомлювала ризики.

Апеляційний суд залишив без змін вирок колишній поліцейській, яка спричинила смертельну ДТП

Чернівецька обласна прокуратура в апеляційному суді домоглася залишення без змін вироку колишній інспекторці поліції, засудженій за смертельну ДТП.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Жінку раніше засудили до 5 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на 5 років.

ДТП сталася вночі 28 липня 2025 року у місті Новоселиця Чернівецького району. Перебуваючи поза службою у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачена не впоралася з керуванням та врізалася в бетонну огорожу. У салоні автомобіля перебували троє пасажирів: 35-річна жінка загинула на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Жінка визнала свою вину, однак оскаржила вирок. Захист просив пом’якшити покарання, посилаючись на часткове відшкодування шкоди, співпрацю зі слідством, стан здоров’я та наявність малолітньої дитини.

Прокурори довели, що жінка свідомо керувала авто у нетверезому стані та усвідомлювала ризики. Саме її дії спричинили тяжкі наслідки.

Позицію прокурорів підтримали й потерпілі: у загиблої залишилися двоє неповнолітніх дітей.

Чернівецький апеляційний суд погодився з доводами прокуратури та залишив вирок без змін.