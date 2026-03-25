Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Суспільство / Життя

На Буковині апеляційний суд залишив без змін вирок колишній поліцейській, яка спричинила смертельну ДТП

Прокурори довели, що жінка свідомо керувала авто у нетверезому стані та усвідомлювала ризики.

На Буковині апеляційний суд залишив без змін вирок колишній поліцейській, яка спричинила смертельну ДТП
Апеляційний суд залишив без змін вирок колишній поліцейській, яка спричинила смертельну ДТП

Чернівецька обласна прокуратура в апеляційному суді домоглася залишення без змін вироку колишній інспекторці поліції, засудженій за смертельну ДТП. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Жінку раніше засудили до 5 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на 5 років.

ДТП сталася вночі 28 липня 2025 року у місті Новоселиця Чернівецького району. Перебуваючи поза службою у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачена не впоралася з керуванням та врізалася в бетонну огорожу. У салоні автомобіля перебували троє пасажирів: 35-річна жінка загинула на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Жінка визнала свою вину, однак оскаржила вирок. Захист просив пом’якшити покарання, посилаючись на часткове відшкодування шкоди, співпрацю зі слідством, стан здоров’я та наявність малолітньої дитини.

Прокурори довели, що жінка свідомо керувала авто у нетверезому стані та усвідомлювала ризики. Саме її дії спричинили тяжкі наслідки. 

Позицію прокурорів підтримали й потерпілі: у загиблої залишилися двоє неповнолітніх дітей.

Чернівецький апеляційний суд погодився з доводами прокуратури та залишив вирок без змін.

  • На початку березня правоохоронці завершили досудове розслідування щодо інспектора патрульної поліції на Львівщині, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду та залишив потерпілу без допомоги, а потім втік до Польщі. 
Читайте також
