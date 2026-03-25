Материнську компанію Facebook та Instagram звинуватили у нездатності захистити неповнолітніх від сексуального насильства, онлайн-домагань та торгівлі людьми.

Присяжні в штаті Нью-Мексико визнали компанію Meta відповідальною за створення небезпечних умов для дітей на її платформах, що зробило їх вразливими перед сексуальними злочинцями та іншими загрозами.

Про це повідомляє France24.

Вердикт винесли після шеститижневого судового розгляду. Влада штату звинуватила материнську компанію Facebook та Instagram у нездатності захистити неповнолітніх від сексуального насильства, онлайн-домагань та торгівлі людьми.

Штат вимагав максимальну суму відшкодування збитків у розмірі 2,2 мільярда доларів, але присяжні встановили штраф у розмірі 375 мільйонів доларів.

Ця справа, яку розглядав суд у Санта-Фе, є однією з перших серед процесів щодо безпеки дітей у соціальних мережах, що завершилися вердиктом присяжних.

“Керівники Meta знали, що їхня продукція шкодить дітям, ігнорували попередження власних співробітників та брехали громадськості про те, що їм було відомо”, – сказав генеральний прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес, який порушив справу.

У Meta заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

Під час судового розгляду заслухали свідчення 40 свідків, зокрема співробітників-викривачів, та переглянули сотні документів, звітів та електронних листів.

Торрес подав позов у 2023 році проти Meta – материнської компанії Facebook, Instagram та WhatsApp – та генерального директора Марка Цукерберга, стверджуючи, що компанія не захистила дітей від онлайн-небезпек.

Під час заключних аргументів адвокат обвинувачення Лінда Сінгер повідомила присяжним, що алгоритми Meta спрямовували дорослих на контент, опублікований підлітками, тоді як компанія приховувала внутрішні дані щодо ризиків для молоді.

Журі визнало, що Meta порушила Закон штату про недобросовісну практику, вводячи споживачів в оману щодо безпеки своєї продукції для дітей.