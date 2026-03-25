NYT: Саудівська Аравія підштовхує Трампа до продовження війни з Іраном

Лідер Саудівської Аравії підштовхує Трампа до продовження війни з Іраном. Кронпринц Мухаммед бін Салман бачить «історичну можливість» переосмислити регіон.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними джерел видання, Принц Мухаммед стверджував, що Іран становить довгострокову загрозу для Перської затоки, яку можна усунути лише шляхом усунення уряду.

Але високопосадовці як саудівського, так і американського урядів стурбовані тим, що якщо конфлікт затягнеться, Іран може завдати ще більш жорстоких ударів по саудівських нафтових об'єктах, і Сполучені Штати можуть опинитися в безкінечній війні.

Як пише NYT, наслідки війни для економіки та національної безпеки Саудівської Аравії величезні. Іранські атаки безпілотників та ракети, здійснені у відповідь на американо-ізраїльський напад на Іран, вже створили величезні збої на ринку нафти.

Саудівські чиновники відкинули ідею про те, що принц Мухаммед наполягав на продовженні війни.

«Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне врегулювання цього конфлікту, навіть до його початку», – йдеться у заяві уряду Саудівської Аравії, зазначивши, що посадовці «залишаються в тісному контакті з адміністрацією Трампа, і наші зобов’язання залишаються незмінними».

Як свідчать джерела, принц Мухаммед стверджував, що було б помилкою згортати операцію і наполягав на атаках на енергетичну інфраструктуру Ірану, щоб послабити уряд у Тегерані.

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що адміністрація «не коментує приватні розмови президента».

Принц Мухаммед, авторитарна королівська особа, яка користується повагою Трампа і раніше впливав на прийняття рішень президентом.

З початку війни атаки Ірану у відповідь значною мірою перекрили Ормузьку протоку, що гальмує енергетичну промисловість регіону. Переважна більшість саудівської, еміратської та кувейтської нафти повинна проходити через протоку, щоб потрапити на міжнародні ринки.

Хоча Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати побудували трубопроводи в обхід протоки, ці альтернативні маршрути також зазнали критики.

Аналітики, знайомі з думкою уряду Саудівської Аравії, кажуть, що принц Мухаммед, стурбований тим, що якщо Трамп зараз відступить, Саудівська Аравія та решта Близького Сходу залишаться наодинці з розлюченим Іраном.

Нетаньягу після розмови з Трампом заявив, що удари по Лівану й Ірану триватимуть. Ізраїль декларує своїми цілями знищення ракетної та ядерної програм і загрози від "Хезболли".