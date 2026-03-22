Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Саудівська Аравія видворяє військового аташе Ірану, його помічника і працівників посольства

Ріяд категорично засудив іранські напади і попередив, що ескалація матиме серйозні наслідки для відносин між країнами.

Фото: middleeasteye.net

Саудівська Аравія видворяє з країни військового аташе Ірану, його помічника та ще трьох співробітників посольства. 

Про це повідомляють ArabNews з посиланням на МЗС Саудівської Аравії.

Їх оголосили персонами нон грата і вони повинні залишити територію Королівства протягом 24 годин.

У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що “постійні атаки Ірану на суверенітет, цивільну інфраструктуру, дипломатичні місії та економічні інтереси є явним порушенням міжнародного права та норм”.

Ріяд категорично засудив іранські напади на Саудівську Аравію, країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та інші арабські та ісламські держави, попередивши, що ескалація матиме серйозні наслідки для відносин між країнами.

Саудівська Аравія також наголосила, що вживе всіх необхідних заходів для свого захисту, посилаючись на право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану королівство Перської затоки зазнало атак сотень іранських ракет та безпілотників, переважну більшість з яких, за інформацією влади, було перехоплено. 18 березня Саудівська Аравія перехопила та знищила чотири балістичні ракети, запущені в бік Ер-Ріяда. Ця атака стала першим випадком, коли багато хто в місті почув вибухи або отримав попередження.

  • У 2023 році Саудівська Аравія та Іран відновили дипломатичні відносини після тривалого протистояння, протягом якого сторони підтримували протиборчі політичні та військові сили в регіоні.
