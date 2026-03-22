Саудівська Аравія видворяє військового аташе Ірану, його помічника і працівників посольства

Саудівська Аравія видворяє з країни військового аташе Ірану, його помічника та ще трьох співробітників посольства.

Про це повідомляють ArabNews з посиланням на МЗС Саудівської Аравії.

Їх оголосили персонами нон грата і вони повинні залишити територію Королівства протягом 24 годин.

У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що “постійні атаки Ірану на суверенітет, цивільну інфраструктуру, дипломатичні місії та економічні інтереси є явним порушенням міжнародного права та норм”.

Ріяд категорично засудив іранські напади на Саудівську Аравію, країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та інші арабські та ісламські держави, попередивши, що ескалація матиме серйозні наслідки для відносин між країнами.

Саудівська Аравія також наголосила, що вживе всіх необхідних заходів для свого захисту, посилаючись на право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану королівство Перської затоки зазнало атак сотень іранських ракет та безпілотників, переважну більшість з яких, за інформацією влади, було перехоплено. 18 березня Саудівська Аравія перехопила та знищила чотири балістичні ракети, запущені в бік Ер-Ріяда. Ця атака стала першим випадком, коли багато хто в місті почув вибухи або отримав попередження.