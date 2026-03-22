Британія відправила на Близький Схід підводний човен Королівського флоту із ракетами Tomahawk

Атомний підводний човен HMS Anson із ракетами Tomahawk прибув до Аравійського моря.

Британія відправила на Близький Схід підводний човен Королівського флоту із ракетами Tomahawk
HMS Vanguard
Фото: Royal Navy, BBC

Атомний підводний човен Королівського флоту Великої Британії HMS Anson, озброєний крилатими ракетами Tomahawk, прибув до північної частини Аравійського моря. 

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела у військових колах.

За інформацією видання, субмарина вирушила із порту в Перті 6 березня й уже зайняла визначені позиції. Окрім Tomahawk, човен оснащений важкими торпедами Spearfish, що дозволяє завдавати високоточних ударів на значній відстані.

Співрозмовники підкреслюють, що атомний підводний човен працюватиме у прихованому режимі. Точне місцеперебування субмарини буде відоме лише прем’єр-міністру, командувачу морських операцій та спеціальним підрозділам флоту.

Міністерство оборони Великої Британії відмовилося коментувати розгортання підводного човна, заявивши, що не розкриває інформацію про поточні операції.

За інформацією ЗМІ, субмарина щоденно піднімається ближче до поверхні для зв’язку зі штаб-квартирою об’єднаного командування у Нортвуді. У разі ухвалення рішення про удар наказ може віддати керівник спільних операцій після затвердження прем’єр-міністром.

Розгортання HMS Anson відбувається на тлі рішення глави британського уряду Кіра Стармера дозволити США використовувати британські бази для можливих ударів по іранських об’єктах – насамперед з метою захисту судноплавства в районі Ормузької протоки.

