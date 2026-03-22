Трамп обіцяє розгорнути агентів ICE в аеропортах через кризу з фінансуванням охорони летовищ

Президент США Дональд Трамп пригрозив розгорнути агентів Служби митного контролю (ICE) в аеропортах країни, якщо демократи в Конгресі негайно не погодяться фінансувати безпеку летовищ.

Про це повідомляє France24.

“Я переведу наших блискучих та патріотичних агентів ICE до аеропортів, де вони гарантуватимуть безпеку, якої ніхто раніше не бачив”, – написав Трамп у соціальних мережах.

Через часткове припинення роботи уряду, яке триває вже 36 днів, співробітники Адміністрації транспортної безпеки (TSA) 27 березня вдруге поспіль не отримають заробітну плату. Причиною є суперечки законодавців щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки – материнського відомства для TSA та Служби митного контролю (ICE).

Через припинення виплат останніми тижнями співробітники TSA масово йдуть на лікарняні. Брак агентів служби безпеки вже призвів до збоїв у роботі найбільших аеропортів.

Агенти ICE не мають спеціальної підготовки для гарантування безпеки в аеропортах, що є сферою компетенції TSA. Натомість ICE відіграє ключову роль у жорстких заходах адміністрації Трампа щодо імміграції, що викликало критику з боку багатьох демократів, захисників громадянських свобод та груп захисту імміграційних прав.

Спільно з Митно-прикордонною службою (CBP), це відомство протягом останніх місяців розгортало своїх агентів у різних регіонах у межах посилення заходів безпеки. Йдеться, зокрема, про Міннесоту, де агенти застрелили під час операцій американських громадян Рене Гуд та Алекса Претті.

Цього місяця Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем на тлі зростання критики імміграційної тактики адміністрації. Сенат США розглядає кандидатуру сенатора Марквейна Малліна, республіканця від Оклахоми, на цю посаду.