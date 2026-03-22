МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Трамп обіцяє розгорнути агентів ICE в аеропортах через кризу з фінансуванням охорони летовищ

Через часткове припинення роботи уряду, яке триває вже 36 днів, співробітники Адміністрації транспортної безпеки (TSA) вдруге поспіль не отримають заробітну плату.

Трамп обіцяє розгорнути агентів ICE в аеропортах через кризу з фінансуванням охорони летовищ
Президент США Дональд Трамп пригрозив розгорнути агентів Служби митного контролю (ICE) в аеропортах країни, якщо демократи в Конгресі негайно не погодяться фінансувати безпеку летовищ.

“Я переведу наших блискучих та патріотичних агентів ICE до аеропортів, де вони гарантуватимуть безпеку, якої ніхто раніше не бачив”, – написав Трамп у соціальних мережах.

Через часткове припинення роботи уряду, яке триває вже 36 днів, співробітники Адміністрації транспортної безпеки (TSA) 27 березня вдруге поспіль не отримають заробітну плату. Причиною є суперечки законодавців щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки – материнського відомства для TSA та Служби митного контролю (ICE).

Через припинення виплат останніми тижнями співробітники TSA масово йдуть на лікарняні. Брак агентів служби безпеки вже призвів до збоїв у роботі найбільших аеропортів.

Агенти ICE не мають спеціальної підготовки для гарантування безпеки в аеропортах, що є сферою компетенції TSA. Натомість ICE відіграє ключову роль у жорстких заходах адміністрації Трампа щодо імміграції, що викликало критику з боку багатьох демократів, захисників громадянських свобод та груп захисту імміграційних прав.

Спільно з Митно-прикордонною службою (CBP), це відомство протягом останніх місяців розгортало своїх агентів у різних регіонах у межах посилення заходів безпеки. Йдеться, зокрема, про Міннесоту, де агенти застрелили під час операцій американських громадян Рене Гуд та Алекса Претті.

Цього місяця Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем на тлі зростання критики імміграційної тактики адміністрації. Сенат США розглядає кандидатуру сенатора Марквейна Малліна, республіканця від Оклахоми, на цю посаду.

Читайте також
