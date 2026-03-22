Бессент сказав, що США мають достатньо грошей на війну в Ірані

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Сполучених Штатів є «достатньо коштів» для фінансування війни проти Ірану, однак адміністрація звертається до Конгресу за додатковим фінансуванням, щоб забезпечити належне оснащення армії в майбутньому.

Як пише Reuters, про це американській політик сказав, виступаючи в програмі Meet the Press на NBC News. Він також виключив можливість підвищення податків для фінансування війни.

Запит американських військових на додаткові 200 млрд доларів для війни з Іраном стикається зі значним опором у Конгресі: демократи і навіть частина республіканців ставлять під сумнів його необхідність після великих оборонних витрат минулого року.

«У нас достатньо грошей, щоб фінансувати цю війну. Це додаткове фінансування. Президент Трамп наростив військову міць– як під час свого першого терміну, так і зараз – і хоче переконатися, що армія буде добре забезпечена надалі», – сказав Бессент.

Міністр оборони Піт Гегсет минулого тижня заявив, що додаткові кошти потрібні, «щоб належним чином профінансувати вже здійснені дії та підготуватися до можливих майбутніх».

Бессент відкинув припущення про можливе підвищення податків як «абсурдні», наголосивши, що це «взагалі не розглядається».

Попередні оцінки свідчать, що ця війна може стати найдорожчою для США з часів конфліктів в Іраку та Афганістані. За словами представників адміністрації, перші шість днів війни з Іраном коштували понад 11 млрд доларів.

Конгрес уже затвердив рекордне фінансування армії після початку другого терміну Трампа у січні 2025 року. Минулого місяця він підписав закон про оборонні асигнування на 2026 фінансовий рік приблизно на 840 млрд доларів. Крім того, минулого літа, попри опір демократів, Конгрес ухвалив масштабний закон про податкові скорочення та витрати, який передбачав 156 млрд доларів на оборону.

Бессент також захистив нещодавні кроки адміністрації Трампа щодо послаблення санкцій проти іранської та російської нафти. За його словами, це дозволить іншим країнам, окрім Китаю, – зокрема Японії та Південній Кореї, купувати нафту, водночас запобігаючи зростанню цін до 150 доларів за барель і зменшуючи загальні доходи Ірану та Росії.