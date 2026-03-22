Світ

Трамп заявив про “повну підтримку” угорського прем’єра Орбана на виборах у квітні

Вчора у Будапешті відбулася конференція Консервативної політичної дії (CPAC) за участі політиків, які так чи інакше підтримують Віктора Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про “повну підтримку” прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня. 

Вчора у Будапешті відбулася конференція Консервативної політичної дії (CPAC), у якій взяли участь консервативні, націоналістичні та євроскептичні політики, пише Радіо Свобода. Усі вони так чи інакше висловили підтримку політиці Орбану. 

На початку засідання показали відеозвернення Трампа, у якому він пообіцяв Орбану найкращого і заявив про повну підтримку на виборах

“Прем’єр-міністр був справжнім лідером, який показав цілому світу, що стається, коли ти захищаєш свої кордони, культуру, спадщину, суверенітет та цінності. Він фантастичний хлопець і це така честь підтримувати його. Я підтримував його минулого разу і він переміг”, – заявив американець.

“Він зробив фантастичну роботу щодо своєї країни, зокрема у питанні кордонів... Я сподіваюся, що він переможе і перемога буде повною. Попри всі атаки, ви маєте зрозуміти – він продовжує перемагати”, – додав президент Сполучених Штатів.

Орбан у відповідь заявив, що західний світ став кращим місцем після перемоги Трампа.

“Ідеологія “woke” відступила, християнство знову можна вільно сповідувати, а міцні угорсько-американські відносини вступили в нову золоту еру”, – подав угорський прем’єр.

  • The Washington Post повідомив, що уряд Віктора Орбана тривалий час давав Кремлю доступ до закритих обговорень у Євросоюзі. Відомо, що витік інформації відбувався як через прямі контакти угорських високопосадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. 
  • Окрім того, газета писала, що російська розвідка планувала інсценування замаху на Орбана, щоб забезпечити йому перемогу на виборах.
  • Квітневі вибори в Угорщині можуть покласти край 16-річному правлінню очільника уряду. Незалежні опитування дають “Тисі” перевагу над Фідес на цілих 20 пунктів. 
  • Орбан звинувачує Україну в перекритті постачання енергоносіїв з метою повалення його уряду.
  • Очільник угорського уряду заявив, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, не допомагатиме Україні в війні та не допустить її вступу до Євросоюзу.
