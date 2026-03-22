Вчора у Будапешті відбулася конференція Консервативної політичної дії (CPAC), у якій взяли участь консервативні, націоналістичні та євроскептичні політики, пише Радіо Свобода. Усі вони так чи інакше висловили підтримку політиці Орбану.

На початку засідання показали відеозвернення Трампа, у якому він пообіцяв Орбану найкращого і заявив про повну підтримку на виборах

“Прем’єр-міністр був справжнім лідером, який показав цілому світу, що стається, коли ти захищаєш свої кордони, культуру, спадщину, суверенітет та цінності. Він фантастичний хлопець і це така честь підтримувати його. Я підтримував його минулого разу і він переміг”, – заявив американець.

“Він зробив фантастичну роботу щодо своєї країни, зокрема у питанні кордонів... Я сподіваюся, що він переможе і перемога буде повною. Попри всі атаки, ви маєте зрозуміти – він продовжує перемагати”, – додав президент Сполучених Штатів.

Орбан у відповідь заявив, що західний світ став кращим місцем після перемоги Трампа.

“Ідеологія “woke” відступила, християнство знову можна вільно сповідувати, а міцні угорсько-американські відносини вступили в нову золоту еру”, – подав угорський прем’єр.