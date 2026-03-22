Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Аеропорт Вільнюса тимчасово призупиняв роботу через контрабандні повітряні кулі з Білорусі

Литва закривала повітряний простір через появу метеокуль.

Метеозонд-куля з Білорусі
Фото: Укрінформ

У ніч на 22 березня Вільнюський аеропорт тимчасово зупиняв роботу через появу в повітряному просторі об’єктів, що за радіолокаційними ознаками нагадували повітряні кулі з контрабандними сигаретами, запущені з території Білорусі.

Як повідомляє адміністрація аеропорта, роботу відновили о 01:46 після зняття обмежень повітряного простору.

Це вже четвертий подібний інцидент від початку року. Попередній випадок фіксували в ніч на 15 березня. Подібні ситуації створюють ризики для цивільної авіації, змушуючи аеропорт призупиняти прийом і відправлення рейсів.

Читайте також
