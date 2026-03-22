Аеропорт Вільнюса тимчасово призупиняв роботу через контрабандні повітряні кулі з Білорусі

У ніч на 22 березня Вільнюський аеропорт тимчасово зупиняв роботу через появу в повітряному просторі об’єктів, що за радіолокаційними ознаками нагадували повітряні кулі з контрабандними сигаретами, запущені з території Білорусі.

Як повідомляє адміністрація аеропорта, роботу відновили о 01:46 після зняття обмежень повітряного простору.

Це вже четвертий подібний інцидент від початку року. Попередній випадок фіксували в ніч на 15 березня. Подібні ситуації створюють ризики для цивільної авіації, змушуючи аеропорт призупиняти прийом і відправлення рейсів.