ГоловнаПолітика

Спецпредставник Трампа готує візит Лукашенка до США

Коул заявив, що Вашингтон надзвичайно цінує думку Лукашенка, бо вона «кардинально відрізняється від того, що можна почути на Заході».

Олександр Лукашенко
Фото: ТАСС

Адміністрація Дональда Трампа працює над організацією візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Штатів. 

Про це заявив спецпосланник США Джон Коул після переговорів у Мінську, цитує «БЕЛТА».

За словами американського дипломата, Трамп постійно згадує Лукашенка як «свого дуже хорошого друга» та «шанованого світового лідера». 

Під час зустрічі Коула і Лукашенка в Міську 19 березня вони обговорили не лише двосторонні відносини, а й глобальні конфлікти, зокрема, війни в Ірані та Венесуелі. Коул підкреслив, що Вашингтон надзвичайно цінує думку Лукашенка, оскільки вона «кардинально відрізняється від того, що можна почути на Заході».

Лукашенко на зустрічі підтвердив свою участь в одному з наступних засідань Ради миру у Вашингтоні, куди його особисто запросив Трамп.

Спецпосланник США зазначив, що альтернативний погляд Мінська на події в Ірані є «дуже цінним» для Білого дому, і він терміново передасть ці тези до Вашингтона.

  • США заявили, що знімають деякі санкції з Білорусі. Зокрема, скасували обмеження щодо «Белінвестбанку» та Банку розвитку Білорусі, Міністерства фінансів Білорусі, а ще - калійних гігантів «Білоруськалій» та «Білоруської калійної компанії».
  • У відповідь Мінськ звільнив 250 політв’язнів. Хоча їхня кількість не зменшується, адже режим Лукашенка щоразу відправляє за ґрати нових опозиціонерів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies