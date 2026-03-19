Спецпредставник Трампа готує візит Лукашенка до США

Адміністрація Дональда Трампа працює над організацією візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Штатів.
Про це заявив спецпосланник США Джон Коул після переговорів у Мінську, цитує «БЕЛТА».
За словами американського дипломата, Трамп постійно згадує Лукашенка як «свого дуже хорошого друга» та «шанованого світового лідера».
Під час зустрічі Коула і Лукашенка в Міську 19 березня вони обговорили не лише двосторонні відносини, а й глобальні конфлікти, зокрема, війни в Ірані та Венесуелі. Коул підкреслив, що Вашингтон надзвичайно цінує думку Лукашенка, оскільки вона «кардинально відрізняється від того, що можна почути на Заході».
Лукашенко на зустрічі підтвердив свою участь в одному з наступних засідань Ради миру у Вашингтоні, куди його особисто запросив Трамп.
Спецпосланник США зазначив, що альтернативний погляд Мінська на події в Ірані є «дуже цінним» для Білого дому, і він терміново передасть ці тези до Вашингтона.
- США заявили, що знімають деякі санкції з Білорусі. Зокрема, скасували обмеження щодо «Белінвестбанку» та Банку розвитку Білорусі, Міністерства фінансів Білорусі, а ще - калійних гігантів «Білоруськалій» та «Білоруської калійної компанії».
- У відповідь Мінськ звільнив 250 політв’язнів. Хоча їхня кількість не зменшується, адже режим Лукашенка щоразу відправляє за ґрати нових опозиціонерів.