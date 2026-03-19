Спецпредставник Трампа готує візит Лукашенка до США

Адміністрація Дональда Трампа працює над організацією візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Штатів.

Про це заявив спецпосланник США Джон Коул після переговорів у Мінську, цитує «БЕЛТА».

За словами американського дипломата, Трамп постійно згадує Лукашенка як «свого дуже хорошого друга» та «шанованого світового лідера».

Під час зустрічі Коула і Лукашенка в Міську 19 березня вони обговорили не лише двосторонні відносини, а й глобальні конфлікти, зокрема, війни в Ірані та Венесуелі. Коул підкреслив, що Вашингтон надзвичайно цінує думку Лукашенка, оскільки вона «кардинально відрізняється від того, що можна почути на Заході».

Лукашенко на зустрічі підтвердив свою участь в одному з наступних засідань Ради миру у Вашингтоні, куди його особисто запросив Трамп.

Спецпосланник США зазначив, що альтернативний погляд Мінська на події в Ірані є «дуже цінним» для Білого дому, і він терміново передасть ці тези до Вашингтона.