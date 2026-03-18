LB.ua - серед переможців проєкту з розвитку політичної журналістики в Україні

Український фонд медіа та суспільства отримав загалом понад 100 заявок від медіа та громадських організацій з усієї України.

Видання LB.ua увійшло до переліку незалежних медіа, які отримають підтримку в межах масштабного проєкту «Розвиток політичної журналістики для побудови здорової демократичної екосистеми в Україні».

Проєкт реалізує Український фонд медіа та суспільства (UMSF) за підтримки Швейцарії. Його загальна вартість становить 280 тисяч швейцарських франків (близько 15,7 млн грн), ідеться на сайті «Інтерньюз-Україна».

Наглядова рада фонду обрала LB.ua серед понад 100 претендентів з усієї країни. Редакція видання успішно пройшла незалежне оцінювання та довела спроможність якісно висвітлювати складні політичні процеси у часи війни.

До фінального списку потрапили ще 17 медіа, серед яких – «Громадське», «Еспресо», «Детектор медіа», медіагрупа «Об’єктив», Texty.org.ua, «МикВісті» та ін.

Головна мета ініціативи — посилити роль професійної журналістики у забезпеченні прозорості влади та боротьбі з дезінформацією.

Організатори зазначили, що проєкт не лише стимулює якісний політичний діалог, а й допомагає незалежним виданням розбудовувати стійкі бізнес-моделі (передплату, членство тощо).

Заступник керівника відділу політичних, економічних і культурних питань посольства Швейцарії в Україні Йонас Вольфенсберґер зазначив, що його держава «рада підтримати цю ініціативу, яка дає змогу українським медіа й надалі забезпечувати громадян достовірною інформацією, ґрунтовним політичним аналізом і платформою для демократичного діалогу».