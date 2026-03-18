Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
LB.ua - серед переможців проєкту з розвитку політичної журналістики в Україні

Український фонд медіа та суспільства отримав загалом понад 100 заявок від медіа та громадських організацій з усієї України.

LB.ua - серед переможців проєкту з розвитку політичної журналістики в Україні
LB.ua

Видання LB.ua увійшло до переліку незалежних медіа, які отримають підтримку в межах масштабного проєкту «Розвиток політичної журналістики для побудови здорової демократичної екосистеми в Україні». 

Проєкт реалізує Український фонд медіа та суспільства (UMSF) за підтримки Швейцарії. Його загальна вартість становить 280 тисяч швейцарських франків (близько 15,7 млн грн), ідеться на сайті «Інтерньюз-Україна».

Наглядова рада фонду обрала LB.ua серед понад 100 претендентів з усієї країни. Редакція видання успішно пройшла незалежне оцінювання та довела спроможність якісно висвітлювати складні політичні процеси у часи війни. 

До фінального списку потрапили ще 17 медіа, серед яких – «Громадське», «Еспресо», «Детектор медіа», медіагрупа «Об’єктив», Texty.org.ua, «МикВісті» та ін.

Головна мета ініціативи — посилити роль професійної журналістики у забезпеченні прозорості влади та боротьбі з дезінформацією. 

Організатори зазначили, що проєкт не лише стимулює якісний політичний діалог, а й допомагає незалежним виданням розбудовувати стійкі бізнес-моделі (передплату, членство тощо).

Заступник керівника відділу політичних, економічних і культурних питань посольства Швейцарії в Україні Йонас Вольфенсберґер зазначив, що його держава «рада підтримати цю ініціативу, яка дає змогу українським медіа й надалі забезпечувати громадян достовірною інформацією, ґрунтовним політичним аналізом і платформою для демократичного діалогу». 

﻿
