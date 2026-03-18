Голова антикоркомітету: Верховна Рада не заблокована, а НАБУ ніяк не відповідальне за провал голосувань

За словами депутатки, її колеги не хочуть голосувати через Кабмін, а не антикорупціонерів.

Народна депутатка, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна в дописі в Facebook спростувала заяви про те, що Верховна Рада є заблокованою і “відповідальність” за це несе Національне антикорбюро. Радіна звернула увагу, що кожного пленарного тижня є документи, що набирають понад 300 голосів, тож блокування немає.

Твердження про те, що ВР не працює або що в цьому винні антикорупційні органи, які ведуть справи проти окремих депутатів, є маніпулятивними. Голоси були, зокрема, і за важливі для євроінтеграції проєкти законів.

“Спроба звинуватити НАБУ і САП – перекладання із хворої голови на здорову. Перефразовуючи приказку, НАБУ не винне, що хтось «вилив соус на скатертину». НАБУ і САП відповідно до закону зобовʼязані помітити це і розслідувати ознаки злочину. Що вони і роблять, як би хтось не намагався знецінити їхню роботу. То чому ж насправді рада провалює потрібні реформи? Відповідь треба шукати у відносинах між фракцією монобільшості та урядом”, – сказала Радіна.

За її словами, депутати не розуміють, чому уряд може фінансувати різноманітні варіанти роздачі коштів, але не подає законопроєкт про підвищення податків до ФОП, хоча він сам взяв відповідне зобов’язання перед МВФ.

“Колеги вважають, що між Радою і урядом немає ніякої «понятійки» про те, що одні мають бути в білому, а інші – цапами-відбувайлами, які візьмуть непопулярні ініціативи на себе. Більше того, колеги впевнені, що така понятійка, навіть якби вона була, не працює на фоні відсутності комунікації між окремими урядовцями і комітетами, відписок замість відповідей на запити тощо”, – сказала Радіна.

На її думку, в невиконанні міжнародних зобовʼязань уряд також несе відповідальність.

“Простий приклад: антикорупційну стратегію, яка, відповідно до Ukraine Facility, має бути ухвалена парламентом до кінця червня цього року, уряд досі не подав на розгляд парламенту. Більше того, НАЗК не подало проект на розгляд Уряду. Відповідно, ухвалити такий масштабний документ, який зачіпає питання абсолютно всіх комітетів парламенту, у передбачений строк практично неможливо – не з вини Ради”, – сказала вона.

Радіна переконана, що потрібна зміна правил роботи із урядом, інакше врегулювати відносини з ВР буде складно.

Контекст

Минулого пленарного тижня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування продажів на електронних платформах. Також не набралося достатньо голосів за інші важливі законопроєкти з пакетів міжнародних зобов’язань.

Окремі депутати в коментарях для УП звинуватили в небажанні колег голосувати не їх, а НАБУ, яке бореться з отриманням народними обранцями “конвертів” за ухвалені рішення. Деякі коментатори відзначали небажання депутатів ухвалювати непопулярні рішення про податки в той час як уряд і президент проводитимуть чергову роздачу коштів.