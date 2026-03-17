Зеленський і Стармер започаткували стратегічний діалог між Україною та Британією

17 березня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорили запуск стратегічного діалогу, який визначає пріоритети співпраці на 2025–2026 роки.

Цей формат базується на домовленостях про Сторічне партнерство та безпекових угодах, укладених раніше.

Сторони визначили вісім основних сфер взаємодії.

Політика, врегулювання конфлікту та стабілізація: Україна і Британія координуватимуть зусилля для досягнення справедливого миру. Лондон підтвердив лідерство в «Коаліції охочих» та участь у розробці юридично обов’язкових гарантій безпеки. Окрему увагу приділили планам розгортання Багатонаціональних сил в Україні та посиленню санкційного тиску на російський тіньовий флот. Також Британія підтримує замороження російських активів до повної виплати репарацій.

Оборона і безпека: Лондон зобов’язався надавати військову підтримку обсягом щонайменше £3 млрд на рік до 2031 року. Пріоритетом залишається протиповітряна оборона та розвиток оборонних технологій. Зокрема, країни нарощуватимуть виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS у межах програми LYRA та впроваджуватимуть проєкт Nightfall, який адаптує британські інновації під потреби українського поля бою. Підготовка військових у межах операції INTERFLEX триватиме й надалі.

Протидія іноземному інформаційному маніпулюванню та втручанню: держави будуть обмінюватися інформацією з відкритих джерел, підтримувати стратегічні комунікації та програми зміцнення стійкості. Також мають вживати заходи для нейтралізації суб’єктів і мереж, відповідальних за інформаційну війну Росії та її дезінформаційні кампанії, зокрема, в третіх країнах.

Енергетика і клімат: Британія допоможе Україні відновлювати зруйновану інфраструктуру та готуватися до наступних опалювальних сезонів. Співпраця передбачає залучення інвестицій через Офіс «зеленого» переходу та інтеграцію української енергосистеми до стандартів ЄС.

Юстиція та відповідальність: держави працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, який планують запустити до кінця 2026 року. Спільні зусилля також спрямують на ідентифікацію та повернення депортованих Росією українських дітей.

Наука, технології та інновації: запланували підписання Меморандуму про мирне освоєння космосу та запуск платформи ResearchBridge для науковців. Програма TechBridge вже допомогла українським стартапам залучити понад £10 млн. Також партнери поглиблять співпрацю у сфері штучного інтелекту та реабілітації ветеранів.

Соціокультурні зв’язки, міграція та спорт: хочуть усунути торговельні бар'єри та покращити страхування воєнних ризиків. У міграційній сфері обговорюють спрощення поїздок для урядових делегацій та умови для добровільного повернення українців додому після стабілізації безпекової ситуації.

Економіка і торгівля: Україна і Британія започаткували новий діалог з економіки та торгівлі для просування спільних зобов’язань у межах напряму з економіки та Сторічного партнерства. Держави підтримуватимуть зростання двосторонньої торгівлі через усунення бар’єрів, зміцнення транспортних зв’язків. Також працюють над реалізацією ініціатив із покращення доступу до страхування воєнних і невоєнних ризиків, відновлення ринків капіталу України, підтримки сприятливого бізнес-середовища та зміцнення нормативно-правового середовища для бізнесу.